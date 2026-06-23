Pakistan Savunma Bakanı: İran-ABD anlaşması Netanyahu'nun siyasi sonunu getirebilir

El-Mesire televizyonunun aktardığına göre Asıf, İran ile ABD arasında varılacak bir anlaşmanın, İsrail Başbakanı Binymin Netanyahu için siyasi son anlamına gelebileceğini ve hatta tutuklanmasının önünü açabileceğini söyledi.

Pakistanlı bakan, Netanyahu'nun Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Lübnan'da soykırım işlediğini belirterek, İsrail'in Batılı müttefiklerinin de bu suçlarda Tel Aviv'in ortağı ve destekçisi olduğunu savundu.

Asıf, İsrail'in bölgedeki gerilimleri sürdürerek İran ile ABD arasında olası bir uzlaşının önüne geçmeye çalıştığını da ifade etti.