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23 Haz 2026 14:18

Pakistan Savunma Bakanı: İran-ABD anlaşması Netanyahu'nun siyasi sonunu getirebilir

Pakistan Savunma Bakanı: İran-ABD anlaşması Netanyahu'nun siyasi sonunu getirebilir

Pakistan Savunma Bakanı Hoca Muhammed Asıf, İsrail'in İran ile ABD arasındaki barış anlaşmasını sabote etmeye çalıştığını belirterek, böyle bir anlaşmanın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi kariyerini sona erdirebileceğini söyledi.

El-Mesire televizyonunun aktardığına göre Asıf, İran ile ABD arasında varılacak bir anlaşmanın, İsrail Başbakanı Binymin Netanyahu için siyasi son anlamına gelebileceğini ve hatta tutuklanmasının önünü açabileceğini söyledi.

Pakistanlı bakan, Netanyahu'nun Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Lübnan'da soykırım işlediğini belirterek, İsrail'in Batılı müttefiklerinin de bu suçlarda Tel Aviv'in ortağı ve destekçisi olduğunu savundu.

Asıf, İsrail'in bölgedeki gerilimleri sürdürerek İran ile ABD arasında olası bir uzlaşının önüne geçmeye çalıştığını da ifade etti.

News ID 1937198

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