Venezuela'daki depremde can kaybı 1.430'a yükseldi

Reuters'ın aktardığına göre, Venezuela'da meydana gelen son depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı bin 430'a yükseldi.

Haberde, yaralı sayısının 3.200, evsiz kalanların sayısının ise 3 bin 100 olduğu belirtildi.

Öte yandan Al Jazeera Media Network, Venezuela Parlamento Başkanı'na dayandırdığı haberinde, ülkede meydana gelen iki depremin ardından ölü sayısının bin 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 238'in üzerine çıktığını bildirdi.

Al Arabiya daha önce, United Nations'ın iki deprem nedeniyle kayıp kişi sayısının 50 bini aştığını tahmin ettiğini aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler cuma günü yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla 17 ülkeden ekiplerin Venezuela'ya konuşlandırılacağını duyurdu.

Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olduğu belirtildi.

Depremler nedeniyle ülkede çok sayıda bina ağır hasar gördü veya yıkıldı.