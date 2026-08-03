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3 Ağu 2026 08:32

Mısır'da 5,2 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı birçok ülkede hissedildi

Mısır'da 5,2 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı birçok ülkede hissedildi

Mısır'ın Süveyş kenti yakınlarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, başta Filistin, Ürdün ve Lübnan olmak üzere bölgedeki birçok ülkede hissedildi.

Russia Today'in haberine göre, Mısır'ın Süveyş kentinin kuzeybatısında bugün yerel saatle 03.00.33'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgedeki birçok ülkede hissedildi.

İlk verilere göre depremin merkez üssü, Süveyş'in 26 kilometre kuzeybatısında ve Port Said'in yaklaşık 120 kilometre güney-güneydoğusunda bulunuyor.

Mısır ve Gazze Şeridi'ndeki muhabirler, depremin birkaç dakika sürdüğünü ve farklı bölgelerdeki sakinler tarafından net şekilde hissedildiğini bildirdi.

İlk bilgilere göre deprem; Mısır, Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Kıbrıs ve İsrail'in işgali altındaki topraklarda da hissedildi.

News ID 1937803

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