İran ile Türkiye arasında bilimsel işbirliği artacak

Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026) kapsamında, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simaei Sarraf ile görüştü.

Görüşmede bilimsel alanda işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Bakan Tekin görüşmede; yapay zekânın kullanımında insan haklarının, medeniyet değerlerinin, barışın korunduğu bir yapının inşa edilmesi mücadelesi verdiklerini vurguladı.

İran ile her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten Tekin, müzakereleri devam eden Türkiye ile İran arasında "Eğitim İş Birliği Mutabakat Zaptı"nın imzalanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

İranlı Bakan da yapay zekânın kötü kullanıldığında atom bombasından daha tehlikeli olabileceğini ifade ederek bunun insanların kişisel alanlarını aşındırdığının altını çizerek "Yapay zekâ için akılcı bir çerçeve çizmemiz gerekiyor." dedi.