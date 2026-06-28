Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kolera salgını ilan edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde hükümet, başkent Bangui’nin güneybatısındaki iki bölgede görülen vakaların ardından kolera salgını ilan etti.

Sağlık Bakanı Pierre Somse, başkentin Bimbo ve Mbaiki bölgelerinde 197 kolera vakasının doğrulanmasının ve 24 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede kolera salgını ilan edildiğini açıkladı.

Somse, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla etkilenen yerleşim yerleri ile çevredeki köy ve kasabalarda önleyici tedbirlerin devreye alındığını, Bakanlığın ise salgının kaynağını belirlemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları ve bulaş riskini azaltmak için alınan sağlık tedbirlerine riayet etmeleri çağrısında bulunan Somse, hükümetin salgını kontrol altına almak için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

AA

