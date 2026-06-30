Hürmüz'de yabancı güçlerin müdahalesine gerek yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekayi, "İran'ın Hürmüz Boğazı taahhüdü net ve yabancı güçlerin müdahalesine gerek yoktur" dedi.

İran’ın Lübnan konusundaki tutumunun da net olduğunu anlatan Bekayi, “ABD'nin savaşı sona erdirme taahhüdü de açık. ABD'nin taahhütlerine bağlı kalması ve Siyonist rejimi mutabakat zaptını uygulamaya zorlaması bizim için önemlidir” dedi.

İmzalanan mutabakat dışında ne üzerinde anlaşılırsa anlaşılsın, bizim için ölçüt ABD’nin taahhütleridir. Lübnanlılar elbette bununla mümkün olan en iyi şekilde başa çıkabilirler” ifadesini kullandı.

Trump'ın Doha iddiasına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Doha'da İran ve ABD heyetleri arasında görüşme yapılacağı yönündeki iddialarını yalanlayan Bekayi, şunları kaydetti: "Doğru olan, sözcünüzün açıkladığıdır. Önümüzdeki günlerde Amerikalı tarafla herhangi bir düzeyde görüşme programımız yok. Doha'da yapılacak temaslarda sadece Katar makamlarıyla mutabakatın bazı maddeleri, özellikle İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu ele alınacak”

ABD saldırılarına anında yanıt verildecek

Bekayi, ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "ABD'nin taahhütlerine bağlı kalmaması süreci olumsuz etkileyecektir. Hiçbir eylemi cevapsız bırakmayacağız. İran'a yönelik her türlü eylem sert ve ani bir yanıtla karşılaşacaktır" uyarısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri'nin İran'a yönelik savaş hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Bekayi, "NATO ve bazı üye ülkeleri, ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırganlığının tasarlanmasına ve uygulanmasına katılmıştır” dedi.

Bekayi, bazı Avrupa ülkelerinin "sadece lojistik ve teknik destek" savunmasının suçlarını hafifletmeyeceğini söyledi.

"İsrail rejiminin Suriye saldırılarını kınıyoruz"

İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınayan Bekayi, "Bu saldırılar Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir” değerlendirmesinde bulundu.

İslamabad Mutabakatı

Bekayi, İslamabad Mutabakatının uygulanmasında "taahhüde karşı taahhüt" ilkesini vurgulayarak, "Herkes için açıktır ki, karşı taraf da uyguladığı sürece biz taahhütlerimizi yerine getiririz” ifadesini kullandı.

Nihai anlaşma müzakerelerinin zamanlamasına ilişkin olarak Bekayi, bunun mutabakatın 1, 5, 10 ve 11. maddelerinin uygulanmasına bağlı olduğunu ifade ederek, "Mevcut süreci önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz ve nihai anlaşma müzakerelerine ne zaman başlayacağımıza karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

İran ile ABD arasında siyasi iletişim hattı

Bekayi, Hürmüz'e ilişkin iletişim hattının askerî değil, iki ülkenin siyasi kanatları arasında olduğunu söyledi.

Irak'taki Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze töreni

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Irak'ta şehit lider Ayetullah Hamaney için cenaze töreni düzenlemesi birçok mesaj içeriyor; bunların en önemlisi iki ülke arasındaki yakınlıktır" diye konuştu.

"Galibaf Çin’i ziyaret edecek"

Bekayi, İran Meclis Başkanı, başmüzakerecisi ve Çin İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Muhammed Bakır Galibaf'ın Çin’i ziyaret edeceğini duyurdu.