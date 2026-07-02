Hatemü'l-Enbiya Karargâhı'ndan Hürmüz Boğazı uyarısı

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, yayımladığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın, ABD'nin oyun alanı değil, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenlik sahası olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu stratejik deniz yolunun güvenliği ve istikrarının İran Silahlı Kuvvetleri'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı.

Karargâh, tüm petrol tankerleri ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran tarafından belirlenen rotaları takip etmekle yükümlü olduğunu bildirdi.

Açıklamada, belirlenen rotadan çıkan veya İran'ın seyrüsefer kurallarına uymayan gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri'nin anında ve kararlı müdahalesiyle karşılaşacağı, bunun da söz konusu gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağı ifade edildi.

Karargâh ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir müdahale girişiminin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna hızlı ve kesin bir şekilde karşılık verileceğini kaydetti.