Pezeşkiyan ile Modi telefonda Hürmüz’ü görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, BRICS üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanları toplantısının bu ülkede başarılı biçimde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İran ile Hindistan arasındaki işbirliğinin BRICS gibi çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde daha da geliştirilmesini umdu.

İki ülke ilişkilerinin köklü, tarihsel ve karşılıklı saygıya dayalı bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, Tahran ve Yeni Delhi’nin birçok bölgesel ve uluslararası konuda, özellikle de çok taraflı kuruluşlar ve platformlar çerçevesinde benzer görüşlere sahip olduğuna işaret ederek, bu uyumun iki ülke arasında stratejik işbirliğinin güçlenmesine ve kapsamlı ilişkilerin genişlemesine zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

Görüşmenin bir diğer bölümünde Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesine ilişkin varılan anlaşmaya değinerek, tüm tarafların taahhütlerine bağlı kalmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın kendi yükümlülüklerine sadık olduğunu belirterek, karşı tarafın da iyi niyet ve sorumluluk bilinciyle anlaşmanın hükümlerine uymasını, böylece bölgede barış, istikrar ve kalıcı güvenliğin tesis edilmesinin mümkün olacağını ifade etti.

Pezeşkiyan, uluslararası toplumun bu sürecin pekiştirilmesi yönünde çaba göstermesi gerektiğini belirterek, saldırı ve güç kullanımının uluslararası ilişkilerde bir yere sahip olmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Hindistan hükümetinin yapıcı tutumunu ve Başbakan Modi’nin bölgesel barış, istikrar ve işbirliğine verdiği desteği takdir ederek, sorumlu ülkelerin işbirliğiyle bazı aktörlerin bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimlerinin başarısızlığa uğramasını umduğunu dile getirdi.

Narendra Modi de Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün önemini vurgulayarak, bölgede kalıcı barışın sağlanması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.