İsrail'in tehdidine İran'dan yanıt: Derhal karşılık veririz

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin savaş bakanı Israel Katz’ın saldırı tehditlerine sert yanıt verdi.

Bakan Erakçi’nin paylaşımında, "İslamabad Mutabakatı'nın şartları kamuoyuna açık. ABD Başkanı, Tel Aviv'deki canavarını dizginleyeceğine söz verdi. Efendilerinin emirlerine karşı gelirlerse, İran onlara gereken dersi verecektir. Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdide, derhal ve güçlü bir şekilde karşılık verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Siyonist bakan Israel Katz, ABD'nin diplomatik girişimlerine rağmen, gerekli görmeleri halinde İran'ı vuracaklarını ileri sürmüştü.