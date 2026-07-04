Galibaf: Gelecek, Direniş Cephesi’ne aittir

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in cenaze töreni için Tahran’da bulunan Bangladeş Ulusal Meclis Başkanı Hafizuddin Ahmed ile bir araya geldi.

Galibaf, törene katılan Bangladeş heyetinin Tahran’da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İran, İslam ümmetini savunmada ön saflarda yer almaktadır"

İslam Devrimi'nin ideallerine değinen Galibaf, İmam Humeyni liderliğindeki devrimden bu yana İran'ın temel stratejisinin; İslam ümmetinin birliği, emperyalizme karşı mücadele, barışın tesisi ve Müslüman halkların bağımsızlığı olduğunu vurguladı. Şehit Ayetullah Hamaney’in de bu yolu sürdürdüğünü belirten Galibaf, "İran İslam Cumhuriyeti, özellikle Filistin halkının desteklenmesi başta olmak üzere, İslam ümmetini savunma ve ABD ile Siyonist rejimin suçlarına karşı durma konusunda her zaman ön saflarda yer almıştır" ifadelerini kullandı.

"ABD ve Siyonist rejim, müzakere masasını bombaladı"

Galibaf, ABD’nin İran milletine yönelik düşmanlığının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "ABD ve Siyonist rejim devrim öncesinde ülkemize tahakküm kurmuştu ancak halkımız onları ülkeden çıkardı. Darbelerden terör saldırılarına, siyasi ve ekonomik baskılardan güvenlik tehditlerine kadar her yolu denediler ancak hiçbiri İran halkını devrim yolundan saptıramadı" dedi.

Galibaf,İran’ın asla savaş başlatan taraf olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yakın zamanda müzakere sürecindeyken, ABD ve Siyonist rejim İran’a saldırarak müzakere masasını bombaladı. Buna rağmen İran Silahlı Kuvvetleri, savaş meydanını akıllıca yöneterek ve asimetrik harp tekniklerini kullanarak saldırganlara unutulmaz bir ders verdi."

"Gelecek, Direniş Cephesi’ne aittir"

İran'ın politikalarına dikkat çeken Galibaf, savaş peşinde olmadıklarını ancak her türlü saldırıya karşı kararlılıkla duracaklarını belirtti. İslam ülkelerinin ABD'nin tek taraflı politikalarına ve baskılarına karşı birlik olması gerektiğinin altını çizen Galibaf, "Şehit liderin ve diğer şehitlerin kanının bereketinin Kudüs'ün özgürlüğü olacağına ve geleceğin Direniş Cephesi'ne ait olduğuna inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

İslam ülkelerine birlik çağrısı

Şehit Ayetullah Hamaney’yi “bilge bir kişilik, büyük bir komutan ve direniş öğretmeni” olarak nitelendiren Galibaf, İran halkının yeni liderin rehberliğinde bu yolda güçlü biçimde ilerlemeye devam edeceğini belirtti.