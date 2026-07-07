Galibaf: Şehit liderin katilleri cezalandırılacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, şehit İslam Devrimi Lideri'nin tarihi cenaze töreni dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran halkının gösterdiği büyük katılımın, ülkenin geleceğine yönelik kararlılığın ve birlik ruhunun simgesi olduğunu ifade etti.

Galibaf, halkın 47 yıldır İslam Devrimi'nin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, son dört ay boyunca her gece ABD ve İsrail karşıtı sloganlarla şehit liderin katillerine duyduğu öfkeyi dile getirdiğini ve intikam talebini yinelediğini söyledi.

Mesajında, ilahi vaadin mutlaka gerçekleşeceğini savunan Galibaf, İran topraklarına saldıranların ve ülkenin şehitlerinin katillerinin cezalandırılacağını belirterek, nihai intikamın ise Kudüs'ün özgürlüğüyle tamamlanacağını ifade etti.

Galibaf, İran halkının cenaze töreninde şehit liderini uğurlarken aynı zamanda yeni Dini Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney'ne biat ettiğini belirterek, halkın İslam Devrimi'nin yolundan geri adım atmadığını vurguladı.

İran Meclis Başkanı, ülkenin hem savunma alanında hem diplomasi ve müzakere süreçlerinde hem de ekonomik sorunların çözümünde halkın haklarını korumak için tüm imkânların seferber edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, şehit liderin ve mevcut liderliğin halka kesintisiz hizmet edilmesi yönündeki tavsiyelerinin yetkililer tarafından hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.