Yargı Erki Başkanlığına Muhsini Ejei yeniden atandı 

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in talimatı üzerine, Hüccetu'l-İslam Gulamhüseyin Muhsini Ejei İran Yargı Erki Başkanlığına atandı.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, 28 Haziran 2026’da ülkenin ilk Yargı Erki Başkanı Muhammed Beheşti ile 72 yarenlerinin şehadet yıldönümü ve Yargı Erki Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Ayetullah Hamaney’in mesajında, “İran İslam Cumhuriyeti'nde yargı teşkilatının temel görevleri, halkın haklarını korumak, kamu haklarını ve meşru özgürlükleri ihyâ etmek, yolsuzluklarla mücadele etmek, adaleti tesis etmek, ilahi sınırları ikame etmek ve kanunların uygulanmasını denetlemektir” ifadeleri kullanıldı.

İslam Devrimi Lideri, bu görevlerin başarıyla yerine getirilmesinin hem Allah rızasını kazandıracağını hem de halkın sisteme olan güvenini artıracağını belirtti.



