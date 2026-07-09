Irak’ın Kerbela kentinde Şehit Ayetullah Hamaney için cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atetullah Hamaney’in Necef’ten getirilen naaşı dün akşam saatlerinde Kerbela’ya ulaştı ve buradaki cenaze törenine başlandı.

Cenaze törenine katılmak için Kerbela’da toplanan binlerce kişi sabah saatlerinden beri yollarda beklediği, naaşı taşıyan aracın yoğun kalabalıktan dolayı ilerlemekte zorlandığı belirtildi.

Cenaze törenine katılanlar “ABD’ye ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attı.

Şehit Lider'in naaşı Kerbela’da Hazreti Muhammed'in (s.a.v) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve Hazreti Abbas’ın (a.s) türbelerinde de gezdirildi.

İmam Hüseyin Türbesi'nde Şehit Lider için cenaze namazı kılındı

Hüccetülislam Şeyh Abdülmehdi Kerbelayi, İmam Hüseyin Türbesi'nde Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze namazını kıldırdı.



