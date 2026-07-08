ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini kaldırması İslamabad Mutabakatı'nın ihlalidir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran petrolünün satışına ilişkin yaptırım muafiyetini kaldırmasına tepki göstererek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu adımın İslamabad Mutabakatı'nın 10. maddesinin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Garibabadi, ABD'nin İran'a yönelik sonraki askeri operasyonlarının da söz konusu mutabakatın 1. ve 2. maddelerinin ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

İranlı yetkili, ABD'nin son üç hafta içinde de İsrail'in Lübnan'daki eylemleri ve İran'a yönelik tehdit içerikli açıklamaları nedeniyle İslamabad Mutabakatı'nın 1. ve 2. maddelerini defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Garibabadi, İran'ın ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda ciddi uyarıda bulunduğunu belirterek, ülkesinin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak amacıyla kararlı adımlar atacağını vurguladı.