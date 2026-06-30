Hürmüz Boğazı'nın yönetimi kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olacak

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran açısından son derece önemli bir konu olduğunu belirterek, Tahran'ın bu konudaki politikalarının İslamabad Mutabakatı'nın 11 maddelik metnine de yansıtıldığını ifade etti.

Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin bölgede egemenlik yetkisini kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirten Garibabadi, mutabakatta öngörülen yeni yönetim düzenlemeleri kapsamında boğazın artık eski yöntemle yönetilmeyeceğini dile getirdi.

Önceliklerinin Umman ile ortak bir anlayışa varmak olduğunu kaydeden Garibabadi, Umman'ın bu konuda iş birliğine hazır olduğuna dair olumlu izlenim edindiğini ve Umman Dışişleri Bakanı'nın da son açıklamalarında buna işaret ettiğini söyledi.

Garibabadi, İran ve Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetler karşılığında ücret alınması ve yeni yönetim düzenlemeleri konusunda ortak görüşe sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında teknik komiteler kurulması kararı alındığını açıkladı. Uzmanların yedi ila sekiz gün içinde teknik görüşmelere başlayacağını ifade eden Garibabadi, hem yeni düzenlemelerin hem de deniz geçiş güzergâhlarının ele alınacağını söyledi.

Mevcut deniz geçiş rotalarının yaklaşık altmış yıl önce, 1968'de İran ile Umman arasında belirlenerek Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kaydedildiğini hatırlatan Garibabadi, bu güzergâhların artık değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Mayın temizleme konusuna da değinen Garibabadi, İslamabad Mutabakatı'nın beşinci maddesine göre bu sorumluluğun yalnızca İran'a ait olduğunu belirterek, ABD'nin müzakereler sırasında sürece dahil olma talebinin Tahran tarafından reddedildiğini söyledi.

Fransa'nın mayın temizleme konusundaki açıklamalarına da değinen Garibabadi, hiçbir ülkenin bu sürece müdahil olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İranlı yetkili geçiş döneminde Umman'ın kendi tarafında mayın temizleme ihtiyacı doğması halinde İran'ın gerekli desteği vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Garibabadi ayrıca, geçiş döneminde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşım güzergâhlarının yalnızca İran tarafından belirleneceğini belirterek, alternatif geçiş koridorlarının oluşturulmasına karşı olduklarını ifade etti.

Güvenli geçişin sağlanmasının İran'ın taahhüdü olduğunu söyleyen Garibabadi, belirlenen rotaların dışına çıkan gemilerin doğabilecek risklerden kendilerinin sorumlu olacağını kaydetti.

Açıklamasının sonunda Umman ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Garibabadi, İran'ın bu ilkeleri başta ABD olmak üzere diğer ülkelere de açık şekilde ilettiğini belirtti. Garibabadi, İslamabad Mutabakatı'nın beşinci maddesinin ihlal edilmesi veya alternatif geçiş güzergâhları oluşturulmaya çalışılması halinde İran'ın elindeki çeşitli araçları kullanarak karşılık vereceğini sözlerine ekledi.