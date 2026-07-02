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2 Tem 2026 10:16

İran'dan Bahreyn'deki askeri toplantıya eleştiri

İran'dan Bahreyn'deki askeri toplantıya eleştiri

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Bahreyn'de düzenlenen askeri toplantıya tepki göstererek, bölgesel güvenliğin ABD'nin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçeklerin kabul edilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, perşembe günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Bahreyn'de düzenlenen askeri toplantının Fars Körfezi için ne hukuki bir düzen ne de güvenlik oluşturabileceğini ifade etti.

Garibabadi paylaşımında, bölgesel güvenliğin yabancı askeri varlıkla değil, ABD'nin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı duyulması ve yeni jeopolitik gerçeklerin kabul edilmesiyle sağlanacağını vurguladı.

Garibabadi, "Bölgenin güvenliği, ABD'nin müdahalesinin sona ermesi ve bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçeklerin kabul edilmesiyle sağlanır; ABD'nin askeri şemsiyesi altında değil." ifadelerini kullandı.

News ID 1937321

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