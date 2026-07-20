Devrim Muhafızları Ordusu'ndan önemli açıklama

Yazılı açıklamada, İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını vurgulandı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu’nun İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in talimatları ve komutları doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği belirtildi.

Bu açıklamanın, Ayetullah Hamaney’in ABD’nin ülkeye yönelik artan saldırganlığı karşısında “ulusal birlik” çağrısında bulunduğu mesajına yanıt olarak yapıldığı ifade edildi.

Washington yönetimine karşı sert ifadeler kullanılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suçlu Amerika, bir kez daha hata, saldırganlık ve maceracılık yolunu seçmiştir. Devrim Muhafızları olarak, verdiğiniz söz doğrultusunda, ona ‘unutulmayacak bir ders’ verme konusundaki ahdimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bu öyle bir ders olacak ki, hiçbir saldırgan bir daha aynı hatayı yapmaya cüret edemeyecektir.”

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile müzakere yoluyla bir mutabakata varma ihtimalini tamamen reddederek, Washington yönetimine ve vaatlerine asla güvenmeyeceklerini bildirdi.

Açıklamada, “Bu ülkenin kaderini, geçmişi ahde vefasızlık, aldatma ve İran milletine karşı kinle dolu olan ‘çocuk katili’ bir düşmanın vaatlerine asla bağlamayacağımıza ant içiyoruz.”

İran’ın izzet ve onurunun ancak direniş, teyakkuz ve askeri güçle teminat altına alınabileceği belirtilen açıklamada, geçmiş yıllarda yaşanan tecrübelerin, düşmana hiçbir şekilde güvenilemeyeceğini somut bir şekilde kanıtladığı vurgulandı.

Ayetullah Hamaney de mesajında, ABD’nin İran’a yönelik yenilenen saldırılarının, bir Amerikan başkanının imzasının ne denli değersiz olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekmişti.