İran, ABD'nin nükleer tesise saldırısını BM'ye taşıdı

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı'na gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, Güvenlik Konseyi'nin dikkatini İran'daki Darhovin Nükleer Santrali'ne düzenlendiği öne sürülen yeni saldırıya çekti.

Mektuba göre, 19 Temmuz 2026 günü yerel saatle 03.39'da ABD, Huzistan eyaletinde yapımı devam eden ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) güvenlik denetimleri kapsamında bulunan Darhovin Nükleer Santrali'ne çok sayıda füze fırlattı.

İrevani, söz konusu tesisin tamamen barışçıl amaçlarla faaliyet gösterdiğini, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki hak ve yükümlülükleri doğrultusunda UAEA denetimine açık olduğunu belirtti.

Mektupta, UAEA denetimi altındaki barışçıl bir nükleer tesisin kasıtlı olarak hedef alınmasının Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk, UAEA Statüsü ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğu savunuldu.

İravani ayrıca, ABD'nin daha önce de İsrail ile birlikte Haziran 2025 ile Şubat-Nisan 2026 döneminde İran'ın nükleer tesislerine yasa dışı saldırılar düzenlediğini belirterek, Güvenlik Konseyi'nin çifte standartlı yaklaşımı nedeniyle Washington'un bu tür eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Mektupta, son saldırının Haziran 2025'ten bu yana İran'ın UAEA denetimindeki nükleer tesislerine yönelik 18. saldırı dalgası olduğu belirtilirken, bu saldırıların nükleer emniyet ve güvenliği ciddi biçimde tehlikeye attığı, küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin güvenilirliğini zedelediği ifade edildi.

İran'ın saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilen mektupta, Tahran yönetiminin konuya ilişkin UAEA ile temaslarını sürdürdüğü, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın da UAEA Başkanı'na gönderdiği mektupta gerekli ve etkili adımların atılmasını talep ettiği kaydedildi.

İrevani, uluslararası toplumun barışçıl nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıların hiçbir koşulda kabul edilemez olduğu yönündeki tutumunu hatırlatarak, BM Güvenlik Konseyi'nden ABD'nin Darhovin Nükleer Santrali'ne yönelik olduğu belirtilen saldırıyı gecikmeksizin ve açık şekilde kınamasını istedi.

Mektupta ayrıca, Güvenlik Konseyi'nden ABD'nin İran'a ve barışçıl nükleer tesislerine yönelik tüm saldırı ve saldırı tehditlerini derhal durdurmasını talep etmesi ve Washington'un uluslararası hukuk çerçevesinde eylemlerinden dolayı hesap vermesini sağlaması çağrısında bulunuldu.