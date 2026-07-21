İran Ordusu: Kuveyt'teki 3 ABD üssü İHA'larla hedef alındı

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, "Büyük Şeytan" ABD'nin tekrarlanan saldırganlıkları ve taahhüt ihlallerine karşılık olarak, bugün erken saatlerde "Saika Operasyonu"nun 19. aşaması kapsamında Kuveyt'teki üç önemli ABD üssünün hedef alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Arifjan Üssü'ndeki idari binalar ve yön bulma antenleri, El-Udeyri Kampı'ndaki helikopter park alanı ile Ahmed el-Cabir Üssü'nde ABD askerlerinin konuşlandığı bina, İran ordusuna ait kamikaze insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

İran ordusu, Arifjan Üssü'nün ABD Kara Kuvvetleri'nin Güneybatı Asya'daki en büyük konuşlanma ve komuta merkezlerinden biri olduğunu, El-Udeyri Kampı'nda ise ABD deniz ve hava kuvvetlerine ait Apache, Chinook ve Black Hawk helikopterlerinin bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Ahmed el-Cabir Üssü'nün ABD ordusunun Batı Asya'daki lojistik ve destek faaliyetlerinde kilit rol oynadığı, hava ve gözetleme operasyonlarına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

İran ordusu, ABD güçlerinin saldırgan eylemlerinin bölge güvenliğini bozduğunu belirterek, silahlı kuvvetlerin ABD ile yürütülen mücadelede bölgeye güvenlik ve istikrarı yeniden kazandırmayı hedeflediğini bildirdi.