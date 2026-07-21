  1. Ekonomi
21 Tem 2026 10:29

İran-Pakistan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

İran-Pakistan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Pakistan ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini yaklaşık 3 milyar dolardan ilk etapta 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, sınır altyapısının geliştirilmesinin görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Pakistan'a varışında yaptığı açıklamada, ziyaretin amacının İçişleri, Petrol, Tarım Cihadı ile Yol ve Şehircilik bakanlıklarından oluşan heyetlerin katılımıyla iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade etti.

İran ile Pakistan arasındaki ticaret hacmine değinen Mümini, iki ülke arasında varılan mutabakat doğrultusunda mevcut yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacminin ilk aşamada 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu hedefe ulaşılabilmesi için her gün ortalama 2 bin tır veya konteynerin iki ülke arasında taşınması gerektiğini belirten Mümini, mevcut durumda bu kapasitenin yalnızca yaklaşık yüzde 20'sinin kullanılabildiğini ifade etti.

Mümini, bu nedenle sınırın her iki tarafında gerekli altyapının oluşturulmasının ziyaret kapsamındaki görüşmelerin temel gündem maddelerinden biri olacağını kaydetti.

Bölgesel gelişmelerin de temaslarda ele alınacağını belirten İran İçişleri Bakanı, ziyaretin yaklaşık bir ay önce İran Cumhurbaşkanı'nın Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan anlaşmaların takibi amacıyla düzenlendiğini ve beraberindeki heyetin söz konusu mutabakatların hayata geçirilmesi için Pakistan'da temaslarda bulunacağını söyledi.

News ID 1937616

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