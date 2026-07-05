İran-Katar deniz ticaret hattı yeniden faaliyete geçti

İran Ticaret Geliştirme Kurumu'nun açıklamasına göre, İran'ın Doha Ticaret Müşaviri Abbas Abdülhani, İran'ın Deyr Limanı ile Katar'ın Er-Ruveys Limanı arasındaki deniz taşımacılığının yaklaşık beş ay sonra yeniden başladığını duyurdu.

Abdülhani, İran'ın Doha Büyükelçiliğinin yürüttüğü diplomatik girişimler ve Katarlı yetkililerle sağlanan koordinasyon sonucunda Er-Ruveys Limanı'nın yeniden İran mallarını kabul etmeye başladığını söyledi.

Er-Ruveys Limanı'nın Katar pazarına açılan en önemli giriş kapılarından biri olduğunu belirten Abdülhani, hattın yeniden faaliyete geçmesinin ticaretin kolaylaşmasına, taşıma maliyetlerinin düşmesine, ürün tedarikinin hızlanmasına ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu güzergâh üzerinden Katar'a taze meyve ve sebze, yaş sebze ürünleri, kuru yemiş, gıda ürünleri, su ürünleri, yumurta, protein ürünleri, inşaat malzemeleri, taş, beyaz çimento, maden ürünleri ile el dokuması ve makine halıları başta olmak üzere çok sayıda İran ürünü ihraç ediliyor.

Abdülhalıkani, limanın yeniden açılmasının yalnızca ikili ticareti değil, aynı zamanda Buşehr eyaletindeki Deyr Limanı'nda ihracat faaliyetlerini, deniz taşımacılığı şirketlerini ve tedarik zincirinde faaliyet gösteren işletmeleri de canlandıracağını kaydetti.

İran ile Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Abdülhalıkani, ekonomik, ticari ve yatırım alanındaki iş birliğinin iki ülkenin ortak öncelikleri arasında yer aldığını ve üst düzey yöneticilerin iradesi doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

İran'ın Doha Ticaret Müşaviri, Er-Ruveys Limanı'nın yeniden açılmasına katkı sağlayan İran'ın Katar Büyükelçiliğine teşekkür ederek, deniz hattının yeniden faaliyete geçmesiyle özel sektör iş birliklerinin ve ticaret hacminin daha da artmasını beklediklerini ifade etti.