  1. Ekonomi
29 Haz 2026 14:17

İran-Afganistan ticaret hacmi 2,7 milyar dolara ulaştı

İran-Afganistan ticaret hacmi 2,7 milyar dolara ulaştı

İran'ın Afganistan Ticaret Müşaviri Hüseyin Rustayi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 2,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, önümüzdeki üç yıl içinde 10 milyar dolarlık ticaret hedefinin takip edildiğini açıkladı.

İran'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Ticaret Müşaviri Hüseyin Rustayi, Afganistan'ın şu anda İran'ın en büyük beşinci ticaret ortağı olduğunu söyledi.

İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı'nın açıklamasına göre Rustayi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 2 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Rustayi, sanayi ve madencilik alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle birlikte, İran ile Afganistan arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki üç yıl içinde 10 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

News ID 1937281

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