İran ve Pakistan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İran için dost, kardeş ve komşu bir ülke olduğunu belirterek iki ülkenin güçlü dini, kültürel ve tarihi bağlara sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki yoğun temaslara dikkat çeken Mümini, görüşmelerde sınır güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve terörle mücadele gibi ikili konuların ele alındığını ifade etti.

Ekonomik iş birliğinin de gündemde olduğunu kaydeden Mümini, İran ile Pakistan arasındaki yıllık ticaret hacminin 3 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması yönünde karar alındığını belirtti. Mümini, bu hedefe ulaşılmasının her iki ülkenin ilgili kurum ve bakanlıklarının iş birliğiyle mümkün olacağını vurguladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin içişleri bakanları toplantısının düzenlendiği Bişkek'te İran ve Pakistan'ın birçok konuda benzer tutum sergilediğini söyleyen Mümini, Pakistan'ın İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik aktif arabuluculuk girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi ise İran ve Pakistan'ın kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu belirterek, “Kardeşlerden biri sıkıntı yaşadığında diğeri de bunu hisseder” dedi.

Nakavi, mevcut krizlerin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir öncülüğündeki çabalar sayesinde kısa sürede sona ermesini umut ettiklerini ifade etti.

İran'a önemli bir mesaj iletmek amacıyla geldiğini belirten Nakavi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in özel mektubunu İran Devrim Lideri Hamaney'e ulaştıracağını söyledi.

Nakavi, söz konusu mesajın mevcut gelişmelerle ilgili önemli içerikler taşıdığını ve sürecin olumlu sonuçlanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi, 6 Haziran 2026 tarihinde Tahran'a gelerek İran İçişleri Bakanı İskender Mümini tarafından karşılandı. Nakavi'nin ziyareti, İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler kapsamında gerçekleştiriliyor.

Pakistanlı Bakanın, bugün İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile de görüşmesi bekleniyor.