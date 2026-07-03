  1. İran
3 Tem 2026 16:53

İranlı general: Şehit liderimizin kanının intikamını alacağız

İranlı general: Şehit liderimizin kanının intikamını alacağız

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, "Şehit liderimizin kanının intikamını alacağız" dedi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde Şehit Lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen veda töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Bu şehadet, irademizi daha da güçlendirdi. Bugün daha kararlı bir iradeyle İran milletinin düşmanlarına, suçlu Amerika'ya ve hain Siyonist rejime sesleniyoruz: Şehit liderimizin ve tüm şehitlerimizin kanının hesabını alacağız." dedi.

News ID 1937345

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