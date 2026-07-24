Erakçi'den Trump'ın mal varlığı açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir ülkenin mal varlıklarına gelecekte ortaya çıkabilecek ve doğrudan bağlantılı olmayan olası talepler gerekçe gösterilerek el konulmasının tehlikeli ve gerilimi artırıcı bir emsal oluşturacağını belirtti.

Erakçi, bu tür kaynakların kullanılmasını memnuniyetle karşılayan ya da bundan fayda sağlayanların, devletlerin birbirlerinin mal varlıklarına el koymasını olağan bir uygulama haline getirmesi durumunda hiçbir ülkenin varlıklarının güvence ve dokunulmazlığa sahip olmayacağını unutmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Erakçi, böyle bir sürecin yol açacağı kaos ve istikrarsızlığın ne arzu edilir ne de barışçıl olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise saatler önce yaptığı açıklamada, gemilere ve yüklerine verilecek her türlü zararın tazminatının, ABD'de bulunan İran'a ait mal varlıklarından karşılanacağını iddia etmişti.