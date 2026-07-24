Erakçi'den Şanghay İşbirliği Örgütü'ne çok taraflılık ve hukuk vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, çok taraflılığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, örgütün yasa dışı yaptırımlarla mücadele ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin korunması konusunda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erakçi, İran'ın son aylarda yeniden ABD ve İsrail'in açık askeri saldırılarına maruz kaldığını belirterek, Haziran 2025 saldırılarının ardından Şubat-Nisan 2026 döneminde de İran’a yönelik yeni askeri saldırıların gerçekleştirildiğini söyledi.

Erakçi bu saldırıların yalnızca İran'ın güvenliğini değil, uluslararası hukuk düzeninin güvenilirliğini de hedef aldığını savundu.

Konuşmasında 28 Şubat 2026 tarihinde yaşandığını söylediği saldırılara değinen Erakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in çalışma ofisinde ailesiyle birlikte şehit olduğunu söyledi ve aynı gün Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir okulun hedef alındığını ve 168 öğrenci, okul personeli ile aile fertlerinin şehit olduğunu belirtti.

Erakçi ayrıca, Fars eyaletinin Lamerd kentindeki bir spor kompleksine yönelik saldırıda uluslararası insancıl hukuka aykırı silahların kullanıldığını, spor yapan genç kızların yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sivil yerleşim yerleri, eğitim ve sağlık merkezleri, hayati altyapılar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası toplum tarafından etkili şekilde karşılıksız bırakılmasının tüm ülkeler için tehlikeli bir emsal oluşturduğunu söyleyen Erakçi, İran'ın müzakereleri sürdürdüğü bir dönemde askeri saldırıya uğradığını belirterek bunun diplomasiye olan güveni zedelediğini belirtti.

İran'ın BM Şartı'nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullandığını dile getiren Erakçi, ülkesinin hiçbir zaman savaş başlatmadığını, dış politikasının diyalog, diplomasi, iyi komşuluk ve bölgesel iş birliği esasına dayandığını söyledi.

Erakçi, İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasının üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmesine rağmen ABD'nin taahhütlerini ihlal ettiğini savunarak, ulaşım altyapısı, içme suyu tesisleri, balıkçı tekneleri, ticari gemiler, meteoroloji merkezleri ve diğer sivil altyapılara yönelik saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ifade etti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik düzenlemelerine doğrudan müdahale ettiğini ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyduğunu ifade eden Erakçi, bölgenin güvenliğinin dış güçlerin askeri varlığıyla değil, bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanabileceğini ifade etti.

İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıya karşı meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirten Erakçi, İran'a yönelik saldırılara herhangi bir şekilde destek veren tarafların uluslararası sorumluluk taşıyacağını söyledi.

Erakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ve Gazze'de devam eden insani krizin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirterek, sivillere yönelik tüm askeri operasyonların durdurulması, Gazze ablukasının kaldırılması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine son verilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesi çağrısında bulundu.

Afganistan'daki gelişmelerin ŞİÖ açısından ortak güvenlik ve kalkınma gündeminin önemli başlıklarından biri olduğunu söyleyen Erakçi, terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, düzensiz göç ve insani sorunlarla mücadelede bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Afganistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Ekonomik alanda ise Erakçi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ikinci çeyrek yüzyılında siyasi ve güvenlik iş birliğinin ötesine geçerek ekonomik, teknolojik ve kalkınma odaklı kapsamlı bir ortaklığa yönelmesi gerektiğini ifade etti.

İran'ın jeostratejik konumuyla Orta Asya, Güney Asya, Batı Asya ve açık denizler arasında önemli bir bağlantı noktası olduğunu belirten Erakçi, ülkesinin ulaştırma koridorları, enerji güvenliği, bölgesel ticaret ve ekonomik iş birliği alanlarındaki tüm imkânlarını ŞİÖ üyesi ülkelerin hizmetine sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Erakçi, uluslararası toplumun saldırganlığın diplomasinin, gücün hukukun ve çifte standartların adaletin yerine geçmesine izin vermemesi gerektiğini belirterek, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün uluslararası hukukun, devletlerin egemen eşitliğinin ve ülkelerin bağımsızlığının korunmasında öncü rol üstlenmesi çağrısında bulundu.