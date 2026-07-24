Galibaf, Irak Başbakanı ile görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi ile Tahran'da bir araya geldi.

Galibaf, Irak halkı ve hükümetine, Şehit Devrim Lideri’nin cenaze töreninin Irak şehirlerinde görkemli şekilde düzenlenmesi nedeniyle teşekkür ederek, "Erbain ziyaretçilerine gösterdikleri ve göstermeye devam ettikleri misafirperverlik için de Irak halkı ve hükümetine şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Galibaf, Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilerin geçmişine dikkat çekerek, İran ile Irak arasındaki iş birliğinin bölgesel istikrar ve İslam dünyası açısından büyük önem taşıdığını söyledi. İki ülkenin birlikte hareket ederek bölgedeki birçok sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.

İsrail'in kuşkusuz tüm İslam ülkelerinin ortak düşmanı olduğunu belirten Galibaf, İran ile Irak'ın, Müslümanların "bir numaralı düşmanı" olarak nitelediği İsrail'e karşı İslam ülkelerinin birliğini koruma yönündeki iş birliğinin etkili olacağını dile getirdi.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi ise Irak halkı ve hükümetinin selamlarını İran Meclis Başkanı ile İran halkına ileterek, "Biz ve İran sadece komşu değiliz; aynı zamanda ortağız. Çünkü kaderimiz ortaktır." dedi.

Galibaf'ın, Şehit Devrim Lideri’nin cenaze töreni dolayısıyla Irak halkı ve hükümetine teşekkür etmesine değinen Zeydi, "Teşekküre gerek yok. Bunu görevimiz olarak görüyoruz. Onun kaybı sıradan bir kişinin kaybı değildi; Şii dünyasının en büyük isimlerinden birini kaybettik." ifadelerini kullandı.

Şehit liderin Müslümanlar ve dünya Şiileri nezdindeki konumuna işaret eden Zeydi, "İnsan mal ve mülkle birçok şey elde edebilir ancak insanların sevgisini ve duygularını satın alamaz. Irak'ta aşırı sıcağa rağmen cenaze törenine katılan kalabalık olağanüstüydü ve dünyaya çok özel bir görüntü sundu." dedi.