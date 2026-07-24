ŞİÖ dışişleri bakanlarından çok kutuplu dünya düzeni vurgusu

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi, toplantının sonunda yayımladığı ortak bildiride, örgütün temel amaç ve ilkelerine bağlılıklarını yineledi.

Bildiride, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, iç işlerine karışmama, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve Birleşmiş Milletler'in merkezi rolüne dayalı çok kutuplu uluslararası düzenin güçlendirilmesi vurgulandı.

Dışişleri bakanları ayrıca siyasi, güvenlik, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesi ile terörizm, aşırıcılık, sınır aşan organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve bilgi güvenliği alanındaki yeni tehditlere karşı ortak mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bildirinin bölgesel ve uluslararası gelişmelere ayrılan bölümünde, Ortadoğu'daki ve İran çevresindeki gelişmelere ilişkin endişeler dile getirildi. Bakanlar, 1 Eylül 2025 tarihli Tianjin Zirvesi Bildirisi'nde yer alan, İran topraklarına yönelik askeri saldırıları kınayan tutumlarını bir kez daha teyit etti.

ŞİÖ üyeleri, söz konusu saldırıları uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali olarak nitelendirirken, İran halkı ve hükümetine, bildiride Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in ve saldırılarda şehit olanlar için taziyelerini iletti.

Dışişleri bakanları, uluslararası anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle, uluslararası hukuk ve BM Şartı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, İran ve bölge çevresindeki gerilimin azaltılmasına yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bildiride ayrıca, tek taraflı yaptırımlar ve zorlayıcı önlemlere açık şekilde karşı çıkılarak, üye ülkelerin devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

ŞİÖ üyeleri, bu tür uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, devletlerin egemen eşitliği ve iç işlerine karışmama ilkelerini zayıflattığını ifade etti.

Bildiride son olarak küresel ekonomik yönetişim sisteminin reformu, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, çevre, dijital ekonomi ve bilgi güvenliği alanlarında iş birliğinin artırılması ile medeniyetler ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesi çağrısı yapıldı.