İran ve Umman dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumunu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr bin Hamed el-Busaidi, cuma akşamı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına verdiği karşılıkların ardından Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'ndeki deniz güvenliği ile ticari gemilerin seyrüsefer durumunu ele aldı.

İki bakan ayrıca deniz taşımacılığının güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yaparak, gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi ve bölgede barış, istikrar ile güvenliğin sağlanmasına yönelik bölgesel çözüm yolları ve iş birliği imkanları konusunda görüş alışverişinde bulundu.