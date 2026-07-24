ŞİÖ dışişleri bakanları toplantısında 25 belge ve 9 karar imzalandı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, toplantının sonunda 9 karar çerçevesinde toplam 25 belge imzalandı.

ŞİÖ üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin olağan toplantısı, Kırgızistan'ın dönem başkanlığında 24 Temmuz 2026 tarihinde Çolpon-Ata kentinde düzenlendi.

Toplantı, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yıl dönümüne denk gelirken, Kırgızistan'ın "ŞİÖ'nün 25. Yılı: Birlikte Kalıcı Barış, Kalkınma ve Refaha Doğru" sloganıyla yürüttüğü dönem başkanlığının en önemli üst düzey etkinliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Toplantıya ŞİÖ üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra örgütün daimi organlarının temsilcileri de katıldı.

Katılımcıların, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel gelişmeler ile ŞİÖ çerçevesindeki çok taraflı iş birliğinin mevcut durumu ve geleceğini ele aldığı belirtildi.

Görüşmelerde, örgüt bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, kültürel ve insani ilişkilerin derinleştirilmesi ile örgütün etkinliğinin artırılması temel gündem maddeleri arasında yer aldı.

Dışişleri bakanları ayrıca, ŞİÖ liderler zirvesinde ele alınacak belge taslakları üzerinde mutabakat sağlarken, Bişkek'te düzenlenmesi planlanan zirveye yönelik hazırlıkları da değerlendirdi.