İran'dan BRICS'e çağrı: Ülkelere yönelik saldırılar ve sivillerin hedef alınması kınansın

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Hindistan'da düzenlenen BRICS İçişleri Bakanları Toplantısı'nda "Doğal Risklerin Azaltılması" başlıklı oturumda konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Hindistan'a teşekkür eden Mümini, iklim değişikliği, doğal afetler, salgın hastalıklar, kritik altyapılara yönelik tehditler ve diğer yeni krizlerin güvenlik, kalkınma ve refahı aynı anda etkilediğini belirterek, bu tehditlerle mücadelede çok taraflı iş birliğinin zorunlu olduğunu söyledi.

BRICS'in yükselen ekonomiler arasındaki en önemli iş birliği mekanizmalarından biri olduğunu ifade eden Mümini, örgütün afet yönetimi, deneyim paylaşımı ve dayanıklılığın artırılması alanlarında örnek bir platform haline gelebileceğini dile getirdi.

İran'ın deprem, sel, kuraklık, fırtına ve diğer doğal afetlerle mücadelede önemli deneyime sahip olduğunu belirten Mümini, ülkesinin arama-kurtarma kapasitesi, kriz yönetim sistemleri ve halk katılımı konularındaki birikimini BRICS üyeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Konuşmasında İran'a yönelik saldırılara da değinen Mümini, ülkesinin toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini, altyapılar, enerji santralleri, yerleşim alanları, okullar ve hastanelerin hedef alındığını, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Mümini, BRICS ülkelerini uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde bu eylemleri kınamaya, ülke egemenliğinin ihlali, sivillere yönelik saldırılar ve kritik altyapının tahrip edilmesine karşı açık ve kararlı bir tutum almaya çağırdı.

BRICS'in uluslararası hukuku, devletlerin egemenliğini ve güç kullanımına karşı ilkeleri savunan ortak bir ses yükseltmesinin küresel barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirten Mümini, bunun örgütün çok taraflılık, karşılıklı saygı ve ortak kalkınma anlayışıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği ve doğal afetlerin özellikle kentlerdeki riskleri artırdığına dikkat çeken İranlı Bakan, şehir altyapılarının geleceğe dönük, kapsamlı ve dirençli bir yaklaşımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dayanıklılığın yalnızca afet sonrası yeniden inşadan ibaret olmadığını vurgulayan Mümini, risk yönetimi, hazırlık, önleme ve temel hizmetlerin kriz dönemlerinde sürdürülebilmesinin de bu kavramın ayrılmaz parçaları olduğunu ifade etti.

Mümini ayrıca, BRICS ülkelerinin afet risklerinin azaltılması alanında kabul edilen ortak bildiriler ve teknik belgeler doğrultusunda ulusal eylem planları hazırlamasını önerdi.

İran'ın uzmanlık eğitimleri düzenlenmesi, teknik ekiplerin karşılıklı değişimi ve ortak tatbikatların yapılmasına hazır olduğunu belirten Mümini, bu girişimlerin Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesi'nin uygulanmasına, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesine ve BRICS ülkelerinin ortak kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda afetlerin önlenmesine yapılacak yatırımların kriz sonrası zararların telafisinden daha düşük maliyetli ve daha etkili olduğunu belirten Mümini, İran'ın BRICS içinde güvenilir ve sorumlu bir ortak olarak dayanışma, direnç ve güvenliğin artırılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Mümini, "BRICS'i yalnızca ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda afetlerin önlenmesi, kritik altyapının korunması ve insan hayatının güvence altına alınması konusunda da küresel bir model haline getirelim." dedi.