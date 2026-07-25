İran, ABD'yi BM'ye şikayet etti: Arama-kurtarma gemilerine saldırı savaş suçudur

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Derzi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'na gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a ait iki arama-kurtarma gemisini kasıtlı olarak hedef aldığını bildirdi.

Derzi, mektubunda, 23 Temmuz 2026'nın ilk saatlerinde ABD'nin, Hürmüzgan eyaletindeki İran karasularında görev yapan "Naci-15" ve "Naci-16" adlı deniz arama-kurtarma gemilerine saldırı düzenlediğini ifade etti.

İranlı diplomat, yalnızca denizde arama ve kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere tahsis edilen gemilerin kasıtlı şekilde hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ile deniz hukukunun ağır ihlali anlamına geldiğini belirtti. Söz konusu gemilerin tamamen insani amaçlarla görev yaptığını ve tek misyonlarının denizde mahsur kalan insanların hayatını kurtarmak olduğunu vurguladı.

Derzi, "Naci-15" ve "Naci-16" gemilerinin uluslararası hukuk kapsamında koruma altında bulunduğunu, saldırı sırasında herhangi bir askeri faaliyette yer almadıklarını veya çatışmalara doğrudan katılmadıklarını kaydetti. Bu nedenle saldırının uluslararası insancıl hukukun ciddi ve açık bir ihlali olduğunu ve savaş suçu niteliği taşıdığını savundu.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD'nin deniz arama-kurtarma ekipmanlarını bilinçli şekilde hedef almasının yalnızca kurtarma personelinin hayatını tehlikeye atmadığını, aynı zamanda milliyet ayrımı gözetmeksizin yardıma ihtiyaç duyan tüm denizcilerin güvenliğini de riske attığını ifade etti.