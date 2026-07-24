Erakçi'den ABD Dışişleri Bakanı'na sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı'nın son iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

Erakçi, "ABD yönetimindeki İsrail rejimine bağlı unsurlar başlarını kuma gömüyor." ifadelerini kullanarak, İngilizcedeki bir deyime atıfta bulundu.

Sahadaki gerçeklerin bilinçli şekilde görmezden gelindiğini belirten Erakçi, "Görünüşe göre tek kaygıları 2028 seçimleri." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, bu çevrelerin teşvik ettiği akılsız saldırganlığın yalnızca tek bir sonuç doğuracağını savunarak, "ABD Başkanı gerçekten bir anlaşma istiyorsa, bunun için çok daha ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.