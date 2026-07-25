İranlı usta oyuncu Ekber Abdi hayatını kaybetti

İran sineması ve televizyonunun tanınmış isimlerinden Ekber Abdi, bir süre önce geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alınmıştı. Ünlü oyuncu, cuma günü kalp durması sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

4 Eylül 1960'ta Tahran'da doğan Ekber Abdi, oyunculuk kariyerine 1980 yılında "Sincaplar" adlı televizyon tiyatrosuyla başladı. Aynı yıl "Meselabad" dizisiyle televizyon ekranlarına adım attı. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapım ise 1983 yılında Hüseyin Afsahi'nin yönettiği çocuk dizisi "Yine Okula Geç Kaldım" oldu.

Abdi, sinemaya 1984 yılında "Büyük Kargaşa" filmiyle giriş yaptı. Daha sonra "Fareye Dönüşen Adam", "Kiracılar", "Grand Sinema" ve "Ey İran" gibi komedi filmlerindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Başarılı oyuncu, ilk Kristal Simurg ödülünü 1989 yılında Ali Hatemi'nin "Anne" filminde canlandırdığı engelli Gulamrıza karakteriyle kazandı.

İkinci Kristal Simurg ödülünü ise 2011 yılında Rıza Attaran'ın yönettiği "Uykum Geliyor" filmiyle elde etti.

Ekber Abdi'nin hafızalara kazınan performansları arasında Davud Mirbakiri'nin "Kardan Adam" filmi ile Muhsin Mahmelbaf'ın "Nasreddin Şah Sinema Oyuncusu" adlı yapımındaki rolleri yer alıyor.