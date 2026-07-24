İran Devrim Muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri tesislerini hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı 50 numaralı bildiride, "Nasr 2 Operasyonu"nun 27. aşaması kapsamında Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, "Ya Eba Salih el-Mehdi Edrikni" parolasıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Kuveyt'in El-Udeyri bölgesindeki ABD askeri üssünde bulunan üç mühimmat ve askeri teçhizat deposu hedef alınarak imha edildi.

Bildiride ayrıca, Bahreyn'de konuşlu ABD Beşinci Filosu'nun gözetleme kulesinin de eş zamanlı olarak hedef alındığı ve tesiste büyük hasar meydana geldiği öne sürüldü.

Devrim Muhafızları açıklamasında, "Cezalandırma operasyonları devam edecek." ifadelerine yer verildi.