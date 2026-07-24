Tümgeneral Rızai'den Trump'a sert tepki: Altyapıya saldırının cevabı çok ağır olacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert ifadelerle eleştirdi.

Tümgeneral Rızai, "Hayal dünyasında yaşayan ABD Başkanı, ölümcül hataları nedeniyle 'çılgın adam' oyunundan 'çaresiz adam' oyununa geçti. Şelemçe'de ziyaretçilere yönelik saldırı ve altyapıya yönelik saldırı tehditleri, çaresizlik ve acziyetten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Rızai paylaşımının devamında, İran'ın altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın kademeli ve çok sert olacağı uyarısında bulundu.