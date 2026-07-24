İran'dan CENTCOM açıklamaları üzerinden Fars Körfezi ülkelerine mesaj

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı'nın açıklamalarını içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye beş ülke ile Ürdün'ün ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısına katıldığını açıkça dile getirdiğini belirterek, "Eğer ABD'nin bu iddiası doğru değilse, adı geçen hükümetler bunu resmi ve açık bir şekilde yalanlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu ülkelerde bulunan ABD'ye ait askeri üsleri ve lojistik unsurları hedef alması durumunda, "İran bunu neden yaptı?" sorusunun hiçbir hukuki veya siyasi geçerliliği olmayacağını savunan Bekayi, bu durumun saldırıya verilen desteğin doğal sonucu olduğunu söyledi.

Bekayi ayrıca, bölgedeki güvensizlik ve çatışmaların temel nedeninin ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları olduğunu belirterek, bu saldırılara askeri operasyonlar için zemin hazırlayarak katkı sunmanın, BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı Saldırının Tanımı Kararı uyarınca saldırganlık fiili teşkil ettiğini ve BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrası ile iyi komşuluk ilkesini ihlal ettiğini ifade etti.

İranlı Sözcü, İran'ın kendini savunmasının yalnızca kendi güvenliğini değil, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını yeniden tesis etmeyi amaçladığını vurguladı.