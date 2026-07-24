İran Ordusu'ndan Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine İHA saldırısı

İran Ordusu, "Saika Operasyonu"nun 24. aşaması kapsamında sabaha karşı düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri üslerinin hedef alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan yakıt depoları, büyük ekipman depoları ve hangarlar ile ABD askerlerinin konaklama alanları Arash tipi kamikaze İHA'larıyla vuruldu.

Operasyonun devamında ise Ürdün'deki El-Ezrak Üssü'nde bulunan uçak hangarları, bakım-onarım hangarları ve ABD askerlerinin konaklama alanlarının da İHA saldırılarının hedefi olduğu bildirildi.

İran Ordusu açıklamasında ayrıca, "İran halkının ve İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve yasal çıkarlarına karşı atılacak her adım, bölgedeki diğer ülkelerin güvenliği ve ekonomik çıkarlarını da tehlikeye atacaktır." ifadelerine yer verildi.