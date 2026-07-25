  1. Ekonomi
25 Tem 2026 19:57

Azerbaycan'la ticareti artırmak için demiryolu terminali kurulacak

Azerbaycan'la ticareti artırmak için demiryolu terminali kurulacak

İran'ın Erdebil eyaleti valisi Mesud İmami Yegane, "Azerbaycan ile demiryolu terminalinin hizmete sunulması, iki taraf arasındaki ticaret hacmini artıracaktır" dedi.

İran'ın Erdebil eyaleti valisi Mesud İmami Yegane, İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu ile görüştü.

Görüşmede Yegane, "Erdebil eyaleti ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler her zaman dostane olmuştur. Azerbaycan ile demiryolu terminalinin hizmete sunulması, iki taraf arasındaki ticaret hacmini artıracaktır" dedi.

İmami Yegane, Erdebil eyaletinin Azerbaycan ile en uzun ortak sınıra sahip olduğuna dikkati çekerek, “İki taraf arasında ekonomik, kültürel ve ulaşım işbirliğinin geliştirilmesi, Erdebil eyaletinin öncelikleri arasında yer alıyor” ifadesini kullandı.

Erdebil valisi, demiryolu terminalinin hizmete girmesinin lojistik açıdan her iki taraf için de faydalı olduğunu belirtti.

İranlı Büyükelçi de demiryolu terminalinin hizmete açılmasının gündemde olduğunu söyledi.
 

News ID 1937681

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