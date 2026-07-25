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25 Tem 2026 14:27

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri:

Saldırılarımız düşman tamamen teslim olana kadar sürecek

Saldırılarımız düşman tamamen teslim olana kadar sürecek

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, İran güçlerinin saldırılarının süreceğini belirterek, "Her duman sütunu, ABD'nin askeri, güvenlik ya da mali bir merkezinin hedef alındığını gösteriyor." dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, yayımladığı mesajda İran'ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zülkadr, "Bölgede yükselen her duman sütunu, ABD'ye ait bir askeri, güvenlik veya mali merkezin hedef alındığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, İranlı savaşçıların aralıksız ve hedef odaklı saldırılarının, ayağa kalkan İran milletinin öfkesinin küresel tahakküm sistemine indirilen darbeleri olduğunu savundu.

Zülkadr, saldırıların düşman tamamen teslim olana ve Minab ile Lamerd başta olmak üzere hayatını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana kadar ilahi yardım sayesinde devam edeceğini ifade etti.

News ID 1937675

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