Saldırılarımız düşman tamamen teslim olana kadar sürecek

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, yayımladığı mesajda İran'ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zülkadr, "Bölgede yükselen her duman sütunu, ABD'ye ait bir askeri, güvenlik veya mali merkezin hedef alındığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, İranlı savaşçıların aralıksız ve hedef odaklı saldırılarının, ayağa kalkan İran milletinin öfkesinin küresel tahakküm sistemine indirilen darbeleri olduğunu savundu.

Zülkadr, saldırıların düşman tamamen teslim olana ve Minab ile Lamerd başta olmak üzere hayatını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana kadar ilahi yardım sayesinde devam edeceğini ifade etti.