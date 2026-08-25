Muhsin Rızai: ABD mutabakat şartlarının uygulanmasına yönelik pratik adımlar atmalı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD’ye duyulan güvensizliğe dikkat çekti ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin İran tarafından yönetildiğini vurguladı.

Rızai, “ABD davranışlarını değiştirmeli ve mutabakatın şartlarının uygulanmasına yönelik pratik adımlar atmalıdır.” dedi.

Görüşmenin devamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir de İslamabad Mutabakatı’nın imzalanması için Pakistan’ın yoğun çabalarına değinerek, İran ve Pakistan arasındaki kardeşlik ve dostluğun önemini vurguladı.

Münir ayrıca, “Pakistan, iki ülke arasındaki sınırların güvenliğinin sağlanması konusunda da büyük çaba göstermiştir.” ifadelerini kullandı.