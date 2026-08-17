Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Trump'ın iddiasına yalanlama

Trump'ın iddiasını "İran'a karşı saldırgan savaşta yenilgi ve umutsuzluğun yol açtığı yanılsamalar ve kabuslardan kaynaklanan tamamen hayal ürünü" olarak nitelendiren Tuğgeneral Muhibbi, "Devrim Muhafızları yetkilileri ile Amerikalılar arasında hiçbir diyalog yok" dedi.

Sözcü, Devrim Muhafızları Ordusu'nun "İran milletinin ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünün kolu ve sesi" olduğunu ve savaş alanında pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Tuğgeneral Muhibbi ayrıca, Trump'ın açıklamalarıyla küresel petrol ve enerji fiyatlarını geçici olarak kontrol etmeye çalıştığını savundu.

"Trump'ın zihinsel fantezileri sahada ona yardımcı olmayacak," diyen Tuğgeneral Muhibbi, ABD başkanının önündeki tek gerçek seçeneğin yenilgiyi kabul etmek ve İran'ın koyduğu şartlara uymak olduğunu vurguladı.

İranlı Askeri Sözcü, "Amerikalılar başarısızlıklarını ne kadar çabuk kabul edip buna göre kararlar alırlarsa, ülkelerini o kadar büyük ve ağır kayıplardan kurtarabilirler" diye konuştu.