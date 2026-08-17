Düşman, İran'a karşı 40 günlük savaşta yenilgiye uğradı

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa İzadi, bugün gazeteciler onuruna düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral İzadi, Şubat ayı sonlarında ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı 40 günlük savaşa atıfta bulunarak, "Velayet-i Fakih sistemine dayanan yönetim, savaşı düşmanın harcamalarının yüzde birine mal ederek yönetmeyi başardı ve nihayetinde İslam savaşçılarına zafer kazandırdı" dedi.

Gazetecileri "bilişsel savaşın komutanları" olarak nitelendiren Tümgeneral İzadi, gazetecilerin savaş alanında kilit rol oynadığını vurgulayarak, yumuşak güç alanındaki unsurların düşman planlarının etkisiz hale getirilmesinde aktif rol oynaması sayesinde düşmanın bu savaşta yenilgiye uğradığını söyledi.

Tümgeneral İzadi, düşmanların İslami düzeni zayıflatmayı ve devrim karşıtı unsurları güçlendirmeyi hedeflediğini, ancak "bu komploya karşı kararlılıkla durduklarını" ifade etti

Tümgeneral İzadi, düşmanların İran'ı zayıflatmak için çok sayıda girişimde bulunduğunu, ancak ülkenin bu çabaları yalnızca püskürtmekle kalmayıp eskisinden daha güçlü bir konuma geldiğini belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD-İsrail kaynaklı savaştaki performansına değinen Tümgeneral İzadi, 200'den fazla düşman hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

İranlı Komutan ayrıca Lübnan direniş hareketi Hizbullah'ın İsrail'in altı tümenine karşı direnişini övgüyle değerlendirerek bunu "çok önemli ve değerli" bir başarı olarak nitelendirdi.

Tümgeneral İzadi, İslami düzenin düşmanlarla mücadeledeki etkinliğine dikkati çekerek, dünyanın en güçlü askeri gücünün bölgesel müttefikleri ve NATO destekli ülkelerle birlikte İran'a karşı savaşa girdiğini, ancak ülkenin bu saldırıya direndiğini ve düşmanları karşısında sağlam durduğunu ifade etti.

Bu başarıyı İran'ın "stratejik sabrı ve istikrarlı yönetimine" bağlayan Tümgeneral İzadi , bu unsurların düşmana karşı nihai zafere ulaşılmasını sağladığını kaydetti.

Tümgeneral İzadi, düşmanların ekonomik baskı ve abluka yoluyla İran'ı izole etmeye çalıştığını ancak "pratikte asıl çöküş yolunda olanın düşmanın kendisi olduğunu" söyledi.