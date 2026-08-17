Malezya’dan İran’a açık destek: Barış ve güvenlik için yanınızdayız

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, El Cezire’ye verdiği röportajda, İran’ın ABD ve İsrail’in saldırı ve savaşına karşı gösterdiği direniş ve dayanıklılığı övdü.

İbrahim, “Malezya, şubat ayında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını açıkça kınayan az sayıdaki ülkeden biriydi.” dedi.

Daha önce de Malezya Savunma Bakanı Dato Seri Muhammed Halid Nurdin, İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral İbn Rıza ile yaptığı görüşmede, son dönemdeki gelişmeler ve savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Nurdin, “Biz ve dünya halkları, İran'ın ve İran halkının gücüne tanık olduk. İran’ın saldırılar karşısında nasıl güçlü ve birlik içinde kendisini savunduğunu gördük.” ifadelerini kullanmıştı.

Malezya Savunma Bakanı ayrıca, Malezya’nın dünya barış ve güvenliğinin tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla İran'ın yanında olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Muhammed Halid Nurdin ayrıca İran'ın savunma ve teknoloji alanlarındaki kapasitesine dikkat çekerek, ülkesinin iki ülke arasındaki savunma alanındaki etkileşimlerin ve deneyim alışverişinin artırılmasına hazır olduğunu ifade etmişti.