Yemen: Suudi Arabistan'ın askeri gemisini imha ettik

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, “Kızıldeniz'de Muha kıyıları açıklarında bir Suudi askeri çıkarma gemisi ile ona eşlik eden dört devriye botunu hedef aldık" dedi.

Operasyonun birkaç balistik füzeyle gerçekleştirildiğini ve doğrudan ve isabetli bir vuruşla sonuçlandığını belirten Yahya Seri, “Operasyon sonucunda savaş gemisi tamamen imha edildi, birkaç devriye botu batırıldı ve geriye kalan gemiler yakıldı” ifadesini kullandı.

Sözcü Yahya Seri, Suudi askeri hareketlerini ve birlik yığılmalarını yakından izlediklerini belirtti.



