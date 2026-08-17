Hürmüz Boğazı konusunda İran-Umman görüşmeleri sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Katar ile ilişkiler hakkında konuşan Bekayi, Katar ile düzenli temaslarının sürdüğünü ve Doha'nın İran ile ABD arasındaki diplomatik süreç de dahil olmak üzere çeşitli konularda rol oynadığını belirtti. Aynı zamanda kaygılarını da dile getirmeleri gerektiğini ifade eden Bekayi, İranlı dört pilotun durumunun açıklığa kavuşturulması talebinin ciddi olduğunu vurguladı.

Yayımlanan mektubun ardından konuyu öğrendikleri ilk günden itibaren takip ettiklerini belirten Bekayi, savaşın ilk günlerinin akşamında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin yanında olduğunu ve pilotların durumunun derhal takip edilmesi gereken konular arasına alındığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının 16 Mart'ta Kızılhaç ile ilk yazışmasını gerçekleştirdiğini belirten Bekayi, Doha üzerinden yürütülen takibin de ilk günden başladığını kaydetti. Pilotların durumu netleşmediği sürece onların esir olduğu varsayımıyla hareket ettiklerini ifade eden Bekayi, durumlarının açıklığa kavuşturulması için tüm çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Dört pilotun savaşın ilk günlerinden itibaren gündemlerinde olduğunu belirten Bekayi, pilotların İran'a yönelik saldırıların kaynağı ve çıkış noktası olan üslere saldırmak üzere savunma görevi için yola çıktıklarını ifade etti.

İran-Umman görüşmeleri sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakerelerin seyri ve ortak bildirinin ne zaman yayımlanacağına ilişkin soruya da yanıt verdei.

Geçiş güzergâhına ilişkin harita konusunda mutabakata varıldığını belirten Bekayi, bu mutabakatın harita ile ortak bildiriden oluşan nihai bir paket şeklinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Sürecin neden uzadığına ilişkin üç temel faktör bulunduğunu belirten Bekayi, ilk olarak gemilerin güvenli geçişini sağlayacak bir düzenlemenin ilk kez hazırlanıyor olmasını gösterdi. İkinci faktörün süreçte çok sayıda aktörün bulunması olduğunu belirten Bekayi, üçüncü ve en önemli faktörün ise barışa değer vermeyen bazı kötü niyetli tarafların yıkıcı çabaları olduğunu söyledi.

Bu üç faktörün sürecin zaman almasına neden olduğunu ifade eden Bekayi, sürecin 28 Şubat'ta başladığını ve 18 Haziran'a uzanan süreçte ne yazık ki ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti. İran ile Umman arasındaki görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bekayi, her iki tarafın da kararlılığını gösterdiğini söyledi.