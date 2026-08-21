Tahran Cuma Namazı Hatibi: ABD’nin yaptırım ve askeri saldırıları İran’ın gücünü artırdı

Tahran Geçici Cuma Namazı Hatibi Hüccetü’l-İslam Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, bu haftaki Tahran Cuma namazı hutbelerinde, İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaş sırasındaki performansına değindi.

Hüccetü’l-İslam Ebu Turabi Ferd, “Ordunun ve Devrim Muhafızları’nın füze ve insansız hava araçlarının ateşi ile Silahlı Kuvvetlerimizin saldırı ve savunma kapasitesi, dünyanın iki nükleer gücüne ait son derece gelişmiş silahların ateş üstünlüğünü etkileyici biçimde etkisiz hale getirdi ve şehit İmam’ın yiğit evlatlarının bilgi ve inançtan doğan gücünü dünyaya gösterdi.” dedi.

Bu kapasitenin güç dengesini direniş gösteren İran halkı ve Direniş Ekseni lehine değiştirdiğini ve bu dengeyi kalıcı hâle getirdiğini belirten Hüccetü’l-İslam Ebu Turabi Ferd, İran’a yönelik ekonomik ve askeri baskılara da değindi.

Hüccetü’l-İslam Ebu Turabi Ferd, “İran’ı aşağılamak, teslim almak, parçalamak ve altyapısını yok etmek isteyen ABD’nin yaptırımları ve askeri saldırısı, İran’ın sıçrama tahtasına ve gücünün artmasına dönüştü.” ifadelerini kullandı.

İran’ın gücünün bilgi, teknoloji, inanç ve ulusal birlikten kaynaklandığını belirten Hüccetü’l-İslam Ebu Turabi Ferd, “İranlılar bir kez daha ABD’nin beceriksiz başkanını ve yönetimini Doğu ve Batı’nın gözleri önünde küçük düşürecektir.” dedi.