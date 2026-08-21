Tacikistan, İran’dan 2,5 milyon ton petrol talep etti

Reuters’ın haberine göre, Tacikistan Ulaştırma Bakanlığı, Orta Asya ülkesi Tacikistan’ın geleneksel tedarikçisi Rusya’nın kendisinin de yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olması nedeniyle İran’dan 2,5 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal etmek istediğini açıkladı.

Bakanlık, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Tacikistan’ın toplam 2,55 milyon ton yakıt talep ettiğini bildirdi. Talep kapsamında 2 milyon ton ham petrol, 150 bin ton benzin, 300 bin ton motorin ve 100 bin ton jet yakıtı yer alıyor.

Reuters’a göre Tacikistan, petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 80’ini geleneksel olarak Rusya’dan temin ediyor. Farsça konuşulan ülkenin İran’la ise yakın kültürel ve dilsel bağları bulunuyor.

Açıklamada, söz konusu yakıt sevkiyatlarının hangi zaman diliminde gerçekleştirileceğine ilişkin herhangi bir takvim belirtilmedi.

Rusya, son aylarda Ukrayna’nın ülkesindeki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırılarıyla eş zamanlı olarak yakıt sıkıntısı yaşıyor. Moskova, iç yakıt piyasasını istikrara kavuşturmak amacıyla motorin, benzin ve jet yakıtı ihracatına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulamaya başladı.

Öte yandan ABD son dönemde dünya ülkelerinden İran’a yönelik yaptırımların uygulanmasına yardımcı olmalarını isterken, bu girişimin de geçmişte olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.