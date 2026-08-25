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25 Ağu 2026 10:38

Yemenli karikatürist Kemal Şeraf, Trump'ın İran'a yönelik çifte politikasını çizdi

Yemenli karikatürist Kemal Şeraf, Trump'ın İran'a yönelik çifte politikasını çizdi

Yemenli karikatürist Kemal Şeraf'ın yeni karikatürü, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington'ın İran halkına yönelik barış söylemi ile ekonomik baskı politikası arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor.

Yemenli karikatürist Kemal Şeraf'ın yeni çalışması, Trump ve ABD'nin İran halkına yönelik çifte tutumunu konu alıyor.

Karikatürde Trump, bir eliyle barış bayrağı gösterirken diğer eliyle bir ip ve ekonomik baskı kullanarak İran halkının boğazını sıkıyor.

Kemal Şeraf daha önce de Trump'ın bir yemek taşıma kamyonuyla büyük kaçışını tasvir eden dikkat çekici bir karikatür çizmişti. Şeraf, söz konusu karikatürü yayımlamasının ardından Instagram tarafından 4 gün süreyle askıya alınmış, ancak daha sonra hesabı yeniden aktif hale getirilmişti.

News ID 1938120

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