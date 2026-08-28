Tahran’da “İslami Uyanış” Zirvesi: Filistin, İslam Dünyası Şahsiyetlerinin Gündeminde

İslami Uyanış Dünya Asamblesi Yüksek Konseyi, “Ümmetin Şehit İmamı’nın Düşüncesinde Filistin Meselesi” temasıyla Tahran’da gerçekleştirildi. Toplantıya İslam dünyasından çok sayıda düşünür, siyasi şahsiyet ve kültürel aktivist katıldı.

Toplantıda; Filistin, Afganistan, Bahreyn, Pakistan, Tunus, Rusya, Zimbabve, Sudan, Irak, Gürcistan, Lübnan, Mısır, Hindistan, Yemen, Türkiye, Suriye, Nijerya, Endonezya ve Güney Amerika’dan gelen 27 yabancı konuk hazır bulundu.

Önde Gelen İsimlerden Stratejik Konuşmalar

Etkinlik kapsamında İslam dünyasının tanınmış simaları ve üst düzey yetkililer birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmacılar arasında Dünya Ehlibeyt Asamblesi Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ahtari, Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetülislam Dr. Hamid Şehriyari, Yüksek Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Tuğgeneral Dr. İsmail Ahmedi Mukaddem ve İmam Sadık Üniversitesi öğretim üyesi Hüccetülislam Ali Muhammedi Siret yer aldı.

Konuşmaların ana eksenini; Filistin meselesinin analizi, bu konunun "Ümmetin Şehit İmamı"nın düşüncesindeki yeri, Direniş Cephesi’ndeki son gelişmelerin değerlendirilmesi ve bu sürecin uluslararası düzeydeki siyasi, güvenlik ve kültürel boyutlarının açıklanması oluşturdu.

Vahdet ve Direnişe Destek Stratejileri

İslam dünyasının geniş bir coğrafyasından gelen temsilcilerin katılımı, bölgedeki gelişmeler, İslam ülkeleri arasında birlikteliğin önemi ve Filistin halkını desteklemeye yönelik pratik çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasına olanak sağladı.

Toplantıda ayrıca; "Ümmetin Şehit İmamı"nın stratejik düşünce yapısı ile bölgedeki mevcut gelişmeler arasındaki bağlar ele alındı. Bu fikir modelinin günümüz koşullarının analizinde kullanılması ve Direniş Cephesi’nin gelecekte izleyeceği yol haritasının çizilmesi, toplantının diğer temel gündem maddelerini oluşturdu.